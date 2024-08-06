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تعليق صحف فرنسا بعد الفوز على منتخب مصر والتأهل لنهائي أولمبياد باريس 2024

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منتخب مصر وفرنسا

منتخب مصر وفرنسا

علقت الصحف الفرنسية على فوز منتخبهم الوطني الأولمبي على حساب منتخب مصر  ضمن إطار منافسات نصف نهائي في أولمبياد باريس 2024.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتبت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “البلوز يتغلب على مصر في الوقت الإضافي ويتأهل رفقة  إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024”.

وعنونت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “فرنسا تهزم مصر وتتأهل إلى نهائي تاريخي”.

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وتابعت كان على لاعبي الديوك القتال بقوة من أجل التأهل لنهائي البطولة الأولمبية، وسيحاولون الفوز بالميدالية الذهبية ضد إسبانيا يوم الجمعة 9 أغسطس على ملعب بارك دي برينس”.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “ضمن المنتخب الأولمبي الفرنسي بقيادة تييري هنري تذكرته إلى المباراة النهائية بفوزه على مصر مساء الإثنين بعد الوقت الإضافي (3-1)، وبذلك تكون الميدالية مضمونة وسيواجه البلوز إسبانيا، مساء الجمعة، على ملعب بارك دي برانس”.

وبهذه الخسارة سيواجه منتخب مصر نظيره المغرب على برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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