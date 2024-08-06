تعليق صحف فرنسا بعد الفوز على منتخب مصر والتأهل لنهائي أولمبياد باريس 2024

علقت الصحف الفرنسية على فوز منتخبهم الوطني الأولمبي على حساب منتخب مصر ضمن إطار منافسات نصف نهائي في أولمبياد باريس 2024.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتبت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “البلوز يتغلب على مصر في الوقت الإضافي ويتأهل رفقة إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024”.

وعنونت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “فرنسا تهزم مصر وتتأهل إلى نهائي تاريخي”.

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وتابعت كان على لاعبي الديوك القتال بقوة من أجل التأهل لنهائي البطولة الأولمبية، وسيحاولون الفوز بالميدالية الذهبية ضد إسبانيا يوم الجمعة 9 أغسطس على ملعب بارك دي برينس”.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “ضمن المنتخب الأولمبي الفرنسي بقيادة تييري هنري تذكرته إلى المباراة النهائية بفوزه على مصر مساء الإثنين بعد الوقت الإضافي (3-1)، وبذلك تكون الميدالية مضمونة وسيواجه البلوز إسبانيا، مساء الجمعة، على ملعب بارك دي برانس”.

وبهذه الخسارة سيواجه منتخب مصر نظيره المغرب على برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.