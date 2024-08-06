تعليق مثير من مرتضى منصور بعد فشل تأهل منتخب مصر إلى نهائي أولمبياد باريس 2024

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على فشل منتخب مصر الأولمبي في بلوغ دور نهائي أولمبياد باريس 2024 أمام فرنسا.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فرنسا، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأحرز هدف منتخب مصر الأولمبي الوحيد في المباراة محمود صابر في الدقيقة 62، بينما سجل ثلاثية منتخب فرنسا، جون فيليب ماتيتا “هدفان” في الدقيقة 83 و99، ومايكل أوليز في الدقيقة 108.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كل التحية والشكر والاحترام للمنتخب الاولمبي المصري،انتم رجال ومعكم جهاز فني واداري وطبي محترم”.

وتابع: “مبروك لحكم المباراة الذي يستحق كل الفرنكات التي تسلمها قبل المباراة،ولاعزاء للمنتخب الفرنسي ومدربه شقيق المدرب المصري علاء عبد الغني .حيوا جميعا منتخبنا الوطني.”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024 يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري.