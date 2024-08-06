بديل عمر فايد أمام المغرب في مباراة برونزية أولمبياد باريس 2024

كشفت تقارير صحفية بديل لاعب منتخب مصر عمر فايد بعد الطرد في مباراة الفراعنة ضد فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتعرض عمر فايد للطرد في الدقيقة 93 من عمر الشوط الإضافي الأول أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير أن ميكالي استقر على الدفع بمحمد طارق في قلب الدفاع، بدلا من عمر فايد في مواجهة المغرب المقبلة على الميدالية البرونزية.

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وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبهذه الخسارة سيواجه منتخب مصر نظيره المغرب على برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة المركز الثالث والرابع أمام نظيره المغرب يوم الخميس القادم 7 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.