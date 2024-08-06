تطورات مفاوضات الاهلي مع عطية الله وموقف الزمالك من ضمه

كشف محسن المعادي وكيل اللاعب المغربي يحيى عطية الله، عن تطورات مفاجأة في تفاوض النادي الاهلي للحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم صفوف الأحمر.

ويلعب يحيى عطية الله ضمن صفوف نادي سوتشي الروسي، وربطت التقارير اسمه بالانتقال إلى النادي الاهلي بعد إصابة علي معلول.

وقال المعادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “المفاوضات ليست مستمرة حاليًا لأن النادي الاهلي وجد بديل ثان ، كان هناك مفاوضات وبعد ذلك أغلقت تقريبًا”.

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وتابع:”الآن يوجد مفاوضات من نادي الزمالك بشأن عطيه الله وتقريبًا هو الأقرب ولا يوجد أندية أخرى من مصر تتفاوض على ضم اللاعب”.

وواصل: “النادي الروسي عرض على الفرق المصرية الخيار الأول إعارة بنية البيع”.

واختتم حديثه :”الأرقام المادية المطلوبة في يحيى عطية الله ليست مبالغ فيها”.