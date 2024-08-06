"أجد صعوبة في تصديق تأهلنا".. هنري يتحدث عن فوز فرنسا على منتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



قال مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، هنري، أنه يجد صعوبة في تأهل الديوك إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على مصر.

وأضاف هنري في تصريحات نشرها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "منذ اليوم الأول كانت هناك رغبة مجنونة للاعبين في التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس، والآن سنرى إذا كنا سنحقق الذهبية أو الفضية، حيث سنواجه منتخب صعب مثل إسبانيا".



وتابع: "منتخب مصر الأولمبي لعب على الهجمات المرتدة، وكان بإمكاننا التعامل مع هذا الوضع بشكل أفضل".



وأتم هنري: "عشنا ليلة استثنائية أمام منتخب مصر، وأجد صعوبة في تصديق تأهلنا إلى نهائي أولمبياد باريس لكنني مستمتع الآن".



الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا الأولمبي سيواجه نظيره الإسباني الذي فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية.



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