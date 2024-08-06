هنري يواسي لاعبي منتخب مصر الأوليمبي عقب نهاية المباراة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص المدير الفني لمنتخب فرنسا الأوليمبي تيري هنري، على مواساة لاعبي منتخب مصر تحت 23 عاماً، عقب نهاية مباراة المنتخبين معاً، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من المنتخب الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس.

والتقطت عدسات الكاميرات المدير الفني لمنتخب فرنسا تحت 23 عاماً، وهو يحتضن كلا من محمد النني وأحمد سيد زيزو عقب نهاية المباراة، لمواساة الثنائي بعد الهزيمة.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لملاقاة نظيره منتخب المغرب، يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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