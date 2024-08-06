ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة أفشة للسولية.. وإشادة كولر بالجماهير.. وتدريبات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من تدريبات فريق ليفربول.

كما نشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامة ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وقام أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال استعراض مهاراته في تدريبات الفريق.

ونشر نجم النادي ريال مدريد جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وشارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة شقيقه من داخل سيارته.

وهنأ محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، زميله بالفريق عمرو السولية، بمناسبة تجديد تعاقده مع المارد الأحمر.

ونشر رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في إحدى مباريات النادي الأهلي.

وأشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بالدعم الدائم من قبل جمهور الفريق، من خلال قيامه بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي الجديد، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بنشر صورة له رفقة محمود عبد المنعم كهربا.

وقام النجم البرازيلي نيمار جونيور، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

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