ميدالية قريبة.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



يشهد اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، ظهور اللاعبين المصريين في 12 مناسبات مختلفة خلال اليوم الحادي عشر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد أبرز منافسات اليوم، عبد اللطيف منيع الذي يلعب أمام منافسة بطل بلغاريا على الميدالية البرونزية.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الثلاثاء



- محمد فاروق - غطس 3 متر - 11 صباحا



- إيهاب عبد الرحمن - رمي الرمح - 11.20 صباحا



- عبد اللطيف منيع - "برونزية" مصارعة - 12 ظهرا



- محمد مؤمن - مصارعة - 12 ظهرا



- محمد جبر - مصارعة - 12 ظهرا



- إسراء عويس - وثب طويل - 12.15 صباحا



- ندى مدني - مصارعة - 12.30 ظهرا



- محمود عبد الرحمن - مصارعة - 12.30 ظهرا



- مصطفى محمود - رمي الرمح - 12.50 ظهرا



- خلود منسي - الشراع - 3.34 عصرا

- علي بدوي - الشراع - 4.43 مساء



- منتخب السيدات - سباحة توقيعية - 8.30 مساء



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