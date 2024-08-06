شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود من قطر اليوم بعد مواجهة السد ودياً فى احتفالات المئوية والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاسماعيلى اليوم، الثلاثاء، إلى القاهرة قادمة من قطر بعد خوض مباراة ودية مع السد القطري ، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن احتفالات قلعة الدراويش بمرور 100 عام على إنشاء النادي، وهى ثانى المباريات التى يخوضها الإسماعيلى احتفالا بمئويته، بعد مواجهة أهلى بنى غازى فى ليبيا، كما اتفق على خوض مباراة ودية ثالثة مع الاتفاق السعودى يوم 17 أغسطس الجارى فى الدمام.

ورحب مسؤولو الإسماعيلي بالدعوة التي تلقوها من نادى السد القطري لإقامة هذه المباراة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي بالأندية العربية، خاصة القطرية.

وتواجد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي في ضيافة السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر فى مصر، خلال الجلسة التي جمعت بينهما خلال الساعات الماضية.

وجاءت هذه الجلسة من أجل تعزيز سبل التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك على هامش مباراة الإسماعيلي الودية أمام السد القطري.

وشهدت الجلسة التي جمعت الطرفين، محادثات مثمرة وبناءة حول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون الرياضي بين البلدين، وعقد مسئولي الإسماعيلي عدة لقاءات مع المؤسسات القطرية لبحث سبل التعاون بين تلك المؤسسات وقلعة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي في مختلف الأنحاء.



وأهدى رئيس الإسماعيلي درع وقميص النادي، للسفير طارق الأنصاري، الذي استقبل أبو الحسن والوفد المرافق له، بحفاوة كبيرة معربا عن سعادته بتلك الزيارة.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، مباراتين في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile.

مباريات الإسماعيلى المتبقية في بطولة الدورى



الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.