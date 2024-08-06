شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الراحة قبل مواجهة زد فى مؤجلات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة زد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، حيث رفض جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة.

وطلب جوميز من لاعبيه إغلاق صفحة مباراة إنبى الماضية التي جمعت الفريقين أمس الاثنين فى بطولة الدورى، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين، والتركيز في المباريات المقبلة.

ورفض جوميز منح اللاعبين راحة قبل مواجهة زد، خاصة أنه لا وقت للحصول على راحة عبد مواجهة إنبى، حيث يخوض الفرق تدريباته اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء على أن يخوض اللقاء الخميس.

من ناحية أخرى، يراهن مسئولو نادى الزمالك على ارتباط أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بجمهور القلعة البيضاء في الضغط عليه لتمديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم المقبل، خاصة أنه من حقه التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير 2025.

ويعلم مسئولو نادى الزمالك مدى حب زيزو لجماهير الزمالك، حيث اتفقوا على الضغط على اللاعب من هذه الناحية باعتبارها ورقة رابحة لإقناع زيزو بالموافقة على تمديد عقده بشروطهم المالية.