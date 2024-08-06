شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعارة الصاعدين من الناشئين فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعارة اللاعبين الصاعدين من الناشئين خلال الانتقالات الصيفية لإكسابهم مزيداً من الخبرات والاحتكاك بلاعبين من أندية الدورى، فى ظل سنهم الصغير.

كما سيتم البت فى الأمر بعد الرجوع إلى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وإبداء رأيه فى الأمر وفقا لحاجة الفريق خلال الفترة المقبلة سواء باستمرارهم أو الموافقة على إعارتهم للتعود على أجواء بطولة الدورى الممتاز.

وفى سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة زد فى اطار المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرن من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام الخميس المقبل.

من ناحية أخرى أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا توجد نية لدى مجلس الإدارة لتأجيل رفع عقوبة إيقاف القيد لانتقالات شهر يناير المقبل، موضحا أن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى على حل الأزمة قبل الانتقالات الصيفية.

وقال عمرو أدهم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه ليس من المنطقى أن ينتظر مجلس الزمالك لنهاية شهر أكتوبر لحين صدور الحكم فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو، حتى يبدأ التحرك فى حل أزمة القيد.