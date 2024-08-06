شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع ميكالي بعد الأولمبياد لمناقشة استمراره مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عقب انتهاء أولمبياد باريس والعودة للقاهرة؛ من أجل مناقشة استمراره فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتلقى ميكالي أكثر من عرض قبل الأولمبياد، ومن المنتظر أن تصله عروض جديدة بعد الأولمبياد، ويرغب اتحاد الكرة فى الاحتفاظ بميكالي خلال الفترة المقبلة بعد نجاحاته من المنتخب الأولمبي.

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي يجب أن يستمر فى مصر بعد نهاية أولمبياد باريس.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لمواجهة نظيره فرنسا، بعد الفوز التاريخي على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وأضاف وزير الرياضة، "ميكالي مدرب كبير وله حلم، وتوج في وقت سابق بذهبية مع البرازيل، في الأولمبياد في وقت سابق، ويجب أن يستمر في مصر بعد نهاية الأولمبياد".