شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمواجهة سموحة فى لقاء التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته أمام سموحة الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري، بعد طي صفحة مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري، في مشواره لحسم درع الدوري بشكل رسمي مساء الخميس حيث يحتاج على نقطة وحيدة للتتويج بالدرع رقم 44.



ويعكف مارسيل كولر مع معاونيه على وضع برنامج التحضير لمباراة سموحة، والبرنامج البدني والخططي الذي سيخضع له اللاعبون قبل مواجهة الفريق السكندري، ومدة الراحة التي سيحصل عليها اللاعبون سواء بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة قبل بدأ التحضير لمواجهة سموحة.



وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.



زيواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.



ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.