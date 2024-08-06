مستجدات مفاوضات الزمالك لعودة بن شرقي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مستجدات مفاوضات الزمالك لعودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لصفوف الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وكان بن شرقي قد رحل عن صفوف الريان القطري بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق القطري ليتم فتح ملف التفاوض معه من قبل مسئولي الزمالك تمهيدًا لعودته لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “بالفعل حدث تواصل بين الزمالك واللاعب ووكلائه قبل يومين من أجل عودة بن شرقي، حيث رحب اللاعب بالعودة إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد”.

وأضاف: “هناك خلاف حتى هذه اللحظة يتمثل في الراتب السنوي لبن شرقي والذي يرفض الزمالك حتى الآن رفعه لمليون دولار”.

واختتم: “بن شرقي يتمسك بالحصول على راتب سنوي لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار، وتمسك اللاعب جاء لكونه لاعب حر ولن يتحمل الزمالك مقابل مادي لشرائه، فيما يرفض مسئولو الزمالك منحه هذا الراتب لكونه يفوق إمكانيات النادي المالية”.