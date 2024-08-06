3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة مصر وإسبانيا بربع نهائي اليد بأولمبياد باريس

يستعد المنتخب المصري لكرة اليد لمواجهة نظيره إسبانيا في تمام العاشرة والنصف صبح غدًا الأربعاء، ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد تأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024؛ وذلك بعد احتلاله وصافة مجموعته خلف منتخب الدنمارك.

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وتوجد ثلاث قنوات مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإسبانيا بربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وهي كالتالي..

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/

قناة بي إن ماكس 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 2/3

ويسعى المنتخب المصري لكرة اليد لتحقيق الفوز على نظيره الإسباني صباح الغد؛ وذلك من أجل انتظار الفائز من مواجهة ألمانيا وفرنسا بنصف نهائي الأولمبياد.