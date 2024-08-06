قرار صادم من كولر مع معلول في الأهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن قرار صادم من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع علي معلول.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “كولر يرفض قيد علي معلول في قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس”.

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وأضاف: “كولر يرفض قيد اللاعب لأنه مصاب وسيستغرق وقتًا حتى يعود ويكون جاهزًا لخوض مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد”.

وتابع: “علي معلول يؤدى حاليًا برنامج تأهيلي من أجل التعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في مايو الماضي، ويحتاج النجم التونسي أربعة أشهر حتى يعود لتدريبات الأهلي الجماعية”.

وأكمل: “كولر ناقش ملف تجديد عقد علي معلول مع إدارة النادي الاهلي، وأكد لهم أنه لاعب كبير ولكن الإصابة ستؤثر على مستواه مستقبلًا، حيث ترك ملف التجديد له لإدارة المارد الأحمر”.

واختتم: “كولر أكد لمسئولي الاهلي على أن الإصابة التي تعرض لها معلول ستؤثر على مستواه في الموسم الجديد، لذلك لن يتم قيده على الأقل في القائمة المبدئية لحين الحكم عليه مستقبلا من الناحية الطبية والبدنية والفنية”.