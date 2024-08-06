الزمالك يقترب من خطف صفقة الاهلي المنتظرة

اقترب مسئولو نادي الزمالك من خطف صفقة الاهلي المنتظرة، والتي دخل معها مسئولو المارد الأحمر في مفاوضات لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري، وهو اللاعب الذي يفاوضه الأحمر لتدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم الجديد.

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واتجه مسئولو الزمالك لضم محمد إسماعيل من فريق زد، وذلك في ظل تعثر مفاوضات ضم أحمد رمضان بيكهام بسبب مغالاة نادي سيراميكا كيلوباترا.

وكان النادي الاهلي قد ضم يوسف أيمن قادمًا من نادي الدحيل القطري لتدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم الجديد.

واقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم ثاني صفقاته الصيفية في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لخوض مواجهة سموحة، المقرر لها الخميس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتبقى للنادي الاهلي نقطة وحيدة من أجل حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة الـ44 في تاريخه.