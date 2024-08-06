موقف كولر من ضم أسامة فيصل لـ الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي من انضمام أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلي إلى صفوف الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “بعض مسئولي الاهلي طلبوا التعاقد مع أسامة فيصل لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد، إلا أن كولر كان له رد آخر”.

وأضاف: “كولر رفض التعاقد مع أسامة فيصل لأنه يرى أن امكانياته الفنية عادية ولن يضيف شيئًا جديدًا لخط هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد”.

وتابع: “رغبة مسئولو النادي الاهلي في ضم أسامة فيصل للفريق في الموسم الجديد توقفت تماماً بعد وجهة نظر كولر الذي طلب ضم مهاجم أجنبي قوي بدلًا منه”.

ويتواجد أسامة فيصل حاليًا رفقة صفوف منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لخوض مواجهة المغرب في مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.