"مين أجمد مني؟ أنا أعلى من صلاح".. ميدو يطلق تصريحات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أطلق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية، مؤكدا أنه أفضل مهاجم في الكرة المصرية منذ 30 عام.

وكان ميدو أعلن مؤخرا عودته مرة أخرى للملاعب في الموسم المقبل، خاصة وأنه لم يخوض مباراة اعتزال حتى الأن، مؤكدا أنه قادر على أن يصبح هداف الدوري.

قال ميدو خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هو مين زي ميدو، في مركز المهاجم أخر 30 سنة، أنا أجمد مهاجم خرج من قطاع ناشئين نادي الزمالك أخر 30 سنة".

وأضاف ميدو: "مين لعب في نادي الزمالك وهو 16 سنة؟، مين كان مهاجم مصر وهو 16 سنة؟، مين احترف في أياكس وهو 16 سنة؟ أعتقد ما فيش حد عمل كده غيري".

وأتم تصريحاته: "كإمكانيات وكورة أنا أعلى من محمد صلاح لكن هو تفوق في الاستمرارية والعقلية ودي حقيقة لابد من الاعتراف بها".

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