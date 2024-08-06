"قد تنتهي غدا".. وكيل يحيى عطية الله يكشف مفاجأة الزمالك بعد تفاوض الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف محسن المعادي وكيل المغربي يحيى عطية الله، مفاجأة بشأن اقتراب اللاعب من الانضمام لنادي الزمالك، رغم مفاوضات الأهلي.

وقال محسن المعادي في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك مفاوضات قوية مع النادي الأهلي ولكنها توقفت حاليًا، لأن الأحمر لديه خيار آخر، وتقريبًا الصفقة أُغلقت".

وأوضح "المعادي": "هناك مفاوضات من جانب نادي الزمالك، ومستمرة حتى الآن، ولا يوجد أندية أخرى من مصر، والنادي الروسي عرض على الأندية المصرية خيارين إما البيع أو الإعارة".

أكمل: "الأرقام التي تحددت من جانب النادي الروسي عادية بالنسبة للفريق وليس مبالغ فيها، والزمالك هو الأقرب حاليًا تقريبا، قد تنتهي المفاوضات غدًا أو بعد أسبوع على حسب أحاديث مجالس الإدارات وتعاملهما مع بعضهما البعض".

وأتم تصريحاته: "خلال مفاوضات الأهلي، كان هناك وكلاء آخرين في الصفقة، ومن الممكن أن يكونوا قد فضلوا خيارًا آخر، هذا طبيعي يحدث في الكرة".

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