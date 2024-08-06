شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر والمغرب فى أولمبياد باريس قبل مواجهة تحديد البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

ضرب المنتخب الأولمبى موعداً نارياً مع نظيره المغربى فى مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس، فى مواجهة عربية خالصة يوم الخميس المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأكد غياب عمر فايد مدافع المنتخب الأولمبي عن المباراة المقبلة أمام المغرب بعد تعرضه للطرد في اللقاء الماضي أمام فرنسا، كما يغيب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة.

مشوار منتخب مصر في الأولمبياد

بدأ المنتخب الأولمبي مشواره في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، بالتعادل السلبي دون أهداف، ثم فاز على أوزباكستان بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على إسبانيا فى آخر مباريات المجموعات بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، واجتاز المنتخب الوطني الدور ربع النهائي بعد الفوز على باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب، وأخيراً تعرض المنتخب الأولمبي للهزيمة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي.

مشوار منتخب المغرب في الأولمبياد

استهل منتخب المغرب مشواره في أولمبياد باريس بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1، ثم تغلب على أوكرانيا بنتيجة 2-1 أيضاً، وأخيراً فاز على العراق بنتيجة 3-0، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وفي الدور ربع النهائي تغلب المنتخب المغربي على نظيره الأمريكي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

تعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا.

وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح "العنابي" الذي أطاح بمصر بهدف دون رد، وحصد على أثرها بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث حل في وصافة الترتيب بثلاث نقاط من فوز وتعادل، في حين جاء "الفراعنة" في المركز الثالث بنقطتين، من فوز وخسارتين.