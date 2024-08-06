شكرا لقرائتكم خبر عن ليبوف يحضر التصفيات النهائية لاختبارات الكرة النسائية بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الفرنسى ديميترى ليبوف المدير الفنى لفريق الكرة النسائية بالأهلى التصفيات النهائية لاختبارات الكرة النسائية بالنادى، قبل الاستقرار على قوام الفريق الأساسى تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى كرة القدم النسائية.

ويجرى قطاع الكرة النسائية بالنادى الأهلى الآن اختبارات لعدد من اللاعبات اللاتى مثلن الفرق المختلفة بالنادى الموسم المنصرم، بجانب المختارات من الاختبارات التى أجريت الأسبوع الماضي، من أجل البت في أمرهن قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم من قبل المدير الفني الفرنسي ديمتيري ليبوف.

واختبر الفرنسي ديمتري ليبوف المدير الفني الجديد لفريق للنادي الأهلي لكرة القدم النسائية، في مقر النادي بالتجمع الخامس عددا من اللاعبات، قبل اتمام التعاقد الرسمي معهن لتمثيل الفريق، وإبداء موقفه سواء بالموافقة أو الرفض من ضمهم.

في سياق متصل اختبر المدير الفني الفرنسي ضمن اللاعبات اللاتي ظهرن في المران، سوسن ممدوح لاعبة فريق جمهورية شبين السابقة، والبنك الأهلي والعائدة مؤخرًا، من رحلة احتراف بالدوري السعودي عبر بوابة منجم المواهب.

ويفرض الأهلي سياج من السرية على موعد اختبارات اللاعبات الخمسة، بناء على رغبة اللاعبات واللواتي رفضن في البداية فكرة الاختبارات، ولكن أصر المدير الفني على ذلك لعدم درايته التامه بهن، ووعدهن بعدم فتح أبواب الملعب.



الفرنسي ديميتري ليبوف



الفرنسي ليبوف



ديميتري ليبوف



ليبوف