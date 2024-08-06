شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يودع أولمبياد باريس بعد التواجد بالمركز 23 من أصل 25 مشتركاً والان مع تفاصيل الخبر

أنهى محمد فاروق منافسات الغطس سلم 3م متحرك بعدما استقر في المركز الـ23 من أصل 25 لاعبا، وودع فاروق أولمبياد باريس من مرحلة التصفيات، إذ يتأهل أول 18 لاعبا فقط إلى النهائيات.

ويشارك في منافسات الغطس 4 لاعبين هم: مها خالد ومحمد فاروق 10 متر، والثنائي ملك الحسين ورامز ضياء في منافسات مسافة 3 أمتار.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.