الامارات | خطأ فردي ينهي حلم مصر في التتويج بذهبية أولمبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت فرنسا المضيفة المشوار الرائع للمنتخب المصري في دور الاربعة عندما تغلبتا عليه بنتيجة 3-1 بعد التمديد وبلغت المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وخرج بطل القارة السمراء ووصيفه المنتخبين المصري والمغربي برأس مرفوعة بعدما كانا صاحبي الأسبقية في نصف النهائي، قبل أن تُقلب عليهما الطاولة وإن كانت مصر أكثر صمودا كونها فرضت التمديد على أصحاب الأرض ولعبت الشوطين الاضافيين بعشرة لاعبين، نتيجة أخطاء فردية وطرد نتيجة اعتراض لم يكن له داع من اللاعب المصري عمر فايد.

تقدمت مصر عبر لاعب وسط بيراميدز محمود صابر في الدقيقة 62، لكن مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي جان فيليب ماتيتا رد بثنائية في الدقيقتين 83 و99، رافعا رصيده الى 4 أهداف في المسابقة، قبل أن يختم زميله السابق في الفريق اللندني والمنتقل حديثا الى بايرن ميونيخ الالماني ميكايل أوليسيه الهدف الثالث (108).

وانتظرت فرنسا الشوط الاضافي الاول لترجيح كفتها مستغلة النقص العددي في صفوف الفراعنة عقب طرد مدافع فنربهتشه التركي عمر فايد مطلعه لتلقيه الانذار الثاني (92).

ونجحت مصر في افتتاح التسجيل عبر صابر بتسديدة قوية من مسافة قريبة (62)، وهو الهدف الاول الذي يدخل مرمى فرنسا في المسابقة.

وكاد ماتيتا يدرك التعادل برأسية من مسافة قريبة لكن الحارس علاء ابعدها ببراعة الى ركنية (64)، وحرم القائم الايمن لاكازيت من إدراك التعادل برده رأسيته من مسافة قريبة وتابعها باديه فارتدت من العارضة الى خارج الملعب (75),

وأثمر الضغط الفرنسي هدفا عندما مرر اوليسيه كرة بينية خلف الدفاع الى ماتيتا الذي تابعها بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس (83)، ومنح ماتيتا التقدم لفرنسا برأسية من مسافة قريبة