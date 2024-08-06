تسريب صوتي وراء طلب سعود عبد الحميد الرحيل عن الهلال

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء طلب سعود عبد الحميد الرحيل عن صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” تسريب صوتي كشف السر في رغبة سعود عبد الحميد الرحيل عن الهلال خلال الموسم الجديد بالرحيل للاحتراف الأوروبي أو الانتقال لأي ناد آخر سعودي.

من جانبه قرر المدرب خورخي خيسوس تجميد اللاعب؛ وذلك بعد قرار الإدارة باستمراره حتى نهاية عقده مع الفريق والممتد حتى 30 يونيو 2025.

وارتبط اسم سعود عبد الحميد بالرحيل إلى صفوف فريق تولوز الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن إدارة ناديه رفضت رحيله عن صفوف الفريق.

وحسب موقع “سعودي” فإن سعود عبد الحميد طلب الرحيل عن الهلال بعد تسريب صوتي يتهم فيه سالم الدوسري بأن سعود تعمد محاولة إصابته بالرباط الصليبي في تدريبات الفريق”.

وأضاف الموقع السعودي على أن هناك شكوى أخرى من قبل علي البليهي لاعب الهلال يتهم فيها سعود عبد الحميد بتعمد إصابته في إحدى التدريبات، وهو ما أثار غضب اللاعب وطلب الرحيل عن النادي هو تصديق إدارة ناديه لشكوة اللاعبين ضده.