ندي مدني تخسر من بطلة الصين 7-2 في المصارعة وتنتظر دور الترضية

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خسرت البطلة ندي مدني لاعبة المصارعة أمام بطلة الصين 7/2 وتنتظر البطلة المصرية دور الترضية.

وتتكون بعثة المنتخب من محمد طلبة مدير فنى، و ندى مدنى لاعبة المنتخب، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 2 أغسطس ، على أن تتوجه البعثة الى باريس مباشرة من أذربيجان.

ونجحت ندى مدني، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، فى التأهل لأولمبياد باريس 2024 لمنافسات وزن تحت 50 كجم بعد فوزها على بطلة نيجيريا 5-7، وذلك عقب انتهاء منافسات المصارعة النسائية للمنتخب المصري بالتصفيات الأفرو - أوقيانوسية للمصارعة المؤهلة للألعاب الأوليمبية باريس 2024 بمحافظة الإسكندرية.