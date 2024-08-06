شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى ينتقل إلى البنك الأهلي بعد الاتفاق مع مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أتم المغربي عبد الكبير الوادي لاعب مودرن سبورت، اتفاقه مع مسؤولو البنك الأهلي، على الانتقال إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، وذلك بعد موافقة مودرن سبورت على رحيل اللاعب.

من ناحية أخرى، أخطر الإتحاد المصري لكرة القدم فريق مودرن سبورت بموعد مباراته أمام فريق انبي بمسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره فريق انبي يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

وكان فريق مودرن سبورت قد حقق الفوز على نظيره فريق بترول أسيوط بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.