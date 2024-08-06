شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر يتأهل إلى ربع نهائى المصارعة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

فاز محمد جبر على بطل صربيا 6-1 في دور الـ 16 لمنافسات المصارعة وزن 97 كجم فى أولمبياد باريس 2024 ، ليتأهل لربع النهائي .

حقق مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة المركز السابع فى منافسات دور الترضية فى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى .

وكان مؤمن ربيع تأهل إلى منافسات الترضية لوزن 60 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية فى أولمبياد باريس بعد تأهل لاعب الصين إلى المباراة النهائية، وخسر مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة الرومانية، أمام بطل الصين بنتيجة 6 - 2 فى دور ربع النهائى لمنافسات وزن 60 كجم.

كما حقق إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى المركز الخامس عشر في التصفية الأولى بمنافسات رمى الرمح بمسافة 72.98 متر بالاولمبياد.

يذكر أن عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة تأهل الى مباراة الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 130 كجم منذ قليل، على أن ينافس على الميدالية لتكون الثانية لمصر بعد برونزية محمد السيد لاعب السلاح.