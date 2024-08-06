شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يعود لدكة الأهلى أمام سموحة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعود مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى للجلوس على دكة البدلاء فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بعدما شارك الحارس بشكل أساسى فى عرين المارد الاحمر بمواجهة المقاولون العرب الاخيرة.

يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويحتاج المارد الاحمر للتعادل مع الفريق السكندري بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري للمرة الثانية على التوالى والرابعة والأربعين فى تاريخه.

ويعود محمد الشناوى للظهور فى التشكيل الاساسى بمباراة سموحة بعدما منحه الجهاز الفنى راحة فى لقاء المقاولون الاخير بسبب الاجهاد وضغط المباريات.

فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.