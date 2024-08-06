شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يسيطر على تاريخ مواجهات سيراميكا والطلائع قبل نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريقا سيراميكا وطلائع الجيش الاستعداد لنهائى كأس رابطة الأندية المحترفة فى موسمها الثالث، المقرر له غداً الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، والذى يديره حكام أجانب.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تعيين الحكم الرومانى رادو بيتريسكو لنهائى بطولة كأس الرابطة بين سيراميكا وطلائع الجيش، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ويعاون بيتريسكو المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلى مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكى، وأندرى كيفوليتى حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجى.

المواجهة العاشرة بينهما

وستكون مباراة غد الأربعاء العاشرة بين سيراميكا وطلائع الجيش تاريخيا، حيث سبق أن تواجها فى 9 مواجهات سابقة، حسم سيراميكا الفوز فى مباراتين بينما فاز الطلائع فى مباراتين، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل، سجل لاعبو الطلائع 7 أهداف واستقبلوا مثلها من لاعبى سيراميكا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.

مشوار طلائع الجيش

بدأ فريق الطلائع البطولة بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.

مشوار سيراميكا

بدأ سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائي بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في دور نصف النهائي.