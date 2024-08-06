شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية مُشيداً بالمنتخب الأولمبي: كنتم رجالاً..كل الدعم لحصد البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي بأداء المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 المُقامة حالياً وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس الجاري ، وكتب السولية الذي جدد عقده مع الأهلي موسماً أمس ، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "x" "تويتر سابقاً": ‏أداء مشرف لمنتخب مصر كنتم رجال كما عاهدناكم كل الدعم والمساندة للرجوع بالميدالية البرونزية إن شاء الله

وخسر منتخب مصر الأولمبي من فرنسا 1-3 في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بعد أداء قوي ومشرف للفراعنة الصغار الذين سينافسون على الميدالية البرونزية في السادسة من مساء بعد غد ، الخميس، أمام المغرب.