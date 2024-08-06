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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية مُشيداً بالمنتخب الأولمبي: كنتم رجالاً..كل الدعم لحصد البرونزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:48 م
أشاد عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي بأداء المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 المُقامة حالياً وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس الجاري ، وكتب السولية الذي جدد عقده مع الأهلي موسماً أمس ، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "x" "تويتر سابقاً": أداء مشرف لمنتخب مصر كنتم رجال كما عاهدناكم كل الدعم والمساندة للرجوع بالميدالية البرونزية إن شاء الله
وخسر منتخب مصر الأولمبي من فرنسا 1-3 في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بعد أداء قوي ومشرف للفراعنة الصغار الذين سينافسون على الميدالية البرونزية في السادسة من مساء بعد غد ، الخميس، أمام المغرب.
عمرو السولية
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