القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب لتحديد المركز الثالث بالأولمبياد

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يستعد المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية، عندما يلتقي بنظيره المغربي في مواجهة عربية خالصة لتحديد المركز الثالث، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة مصر والمغرب

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة يوم الخميس المقبل، في السادسة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

مباراة مصر والمغرب في مواجهة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت".

نتيجة مباراتي مصر والمغرب في نصف النهائي

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، ليلتقي المنتخبان للمنافسة على المركز الثالث.

أبرز انجازت المنتخب الأولمبى في الأولمبياد

سبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1.

وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.

وخسر المنتخب الأولمبي من إسبانيا بنتيجة 3 / 1 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في فرنسا، حيث كان طرد عمر فايد نجم الفراعنة نقطة تحول في المباراة، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.