شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم ينتظم فى مران المصرى بعد العودة من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم، اليوم الثلاثاء، الجزائرى عبد الرحيم دغموم، فى تدريبات النادى المصرى عقب عودته من الجزائر، حيث كان دغموم قد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر بالسفر إلى بلاده في إجازة قصيرة، وذلك في ظل عدم خوض الفريق أي مباريات قبل مواجهة زد في 14 أغسطس الجاري، وذلك قبل تحديد موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس مصر والمقرر لها الجمعة المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، في اللقاء الذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته، لمواجهة البنك الأهلي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين، وذلك عقب الهزيمة أمام سموحة بالدوري بهدف نظيف.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بهدفا دون رد.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.