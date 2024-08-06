شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمود ينهى منافسات الرمح فى المركز الـ 29 بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مصطفى محمود لاعب منتخب ألعاب القوى منافساته فى رمي الرمح في المركز التاسع و العشرون ، ولم يتأهل للنهائي بأولمبياد باريس 2024

حقق إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى المركز الخامس عشر في التصفية الأولى بمنافسات رمى الرمح بمسافة 72.98 متر بالأولمبياد.

يذكر أن عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة تأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 130 كجم منذ قليل، على أن ينافس على الميدالية لتكون الثانية لمصر بعد برونزية محمد السيد لاعب السلاح.

فاز محمد جبر على بطل صربيا 6-1 في دور الـ 16 لمنافسات المصارعة وزن 97 كجم فى أولمبياد باريس 2024 ، ليتأهل لربع النهائي .

حقق مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة المركز السابع فى منافسات دور الترضية فى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى