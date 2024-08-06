شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: لدينا فرص كبيرة لتحقيق ميداليات لمصر في الأسبوع الأخير من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية أن مصر لديها فرص كبيرة في تحقيق ميداليات خلال الأسبوع الختامي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس.

وأوضح العريان أنه حسب المتوقع فمصر لديها فرص قوية في حصد ميداليات في منافسات رفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو والخماسي الحديث بالاضافة الى كوة اليد وكرة القدم.

وقال العريان أن نتائج البعثة المصرية حتى الآن كمان كان متوقع فقد استطعنا الحصول على ميدالية في منافسات السلاح التي توقعنا الحصول فيها على ميدالية ضمن ثلاثة فرص حيث توج محمد السيد ببرونزية سلاح سيف المبارزة.

وأوضح العريان أن النتيجة الوحيدة الغير متوقعة جاءت من جانب بطل الرماية عزمي محيلبة الذي لم يستطع التأهل لنهائي منافسات الاسكيت بفارق طبق واحد، أما باقي النتائج فهي كما كان متوقع ولا نزال نملك فرص قوية لميداليات اخرى.