شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر يصعد لنصف نهائى المصارعة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

نجح محمد على جبر لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى نصف نهائى منافسات المصارعة بـ أوليمبياد باريس 2024، في منافسات وزن 97 كجم بعد الفوز على بطل بيلاروسيا 4-1.

فاز محمد جبر على بطل صربيا 6-1 في دور الـ 16 لمنافسات المصارعة وزن 97 كجم فى أولمبياد باريس 2024 ، ليتأهل لربع النهائى.

حقق مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة المركز السابع فى منافسات دور الترضية فى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى .

يذكر أن عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة تأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 130 كجم منذ قليل، على أن ينافس على الميدالية لتكون الثانية لمصر بعد برونزية محمد السيد لاعب السلاح.