شكرا لقرائتكم خبر عن سوتشي لـ"الخليج 365": وكيل اللاعب سبب تعطيل انتقال يحيى عطية الله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:45 م
وتابع: "لا يوجد أي شيء إيجابي لأقوله عن موقف يحيى عطية الله ووكيله، وأعتقد أن تعطيل انضمام اللاعب إلى الأهلي يعود إلى الوكيل لأن النادي كان مرحبا بالأمر".
وقال محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مفاوضات الأهلى مع يحيى عطية الله توقفت حاليا لأنه لديه خيار آخر لتدعيم الجبهة اليسرى، ولا يوجد أى اتصالات فى الوقت الحالى".
وأضاف وكيل يحيى عطية الله: "الزمالك حاليا هو من يفاوض اللاعب، والمفاوضات مستمرة للفوز بخدمات اللاعب، وطلب استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى".
وتابع: "المفاوضات وارد انتهاؤها غدا أو بعد أسبوع وليس لها وقت معين، والأرقام المطلوبة غير مبالغ فيها كما يُذكر فى المواقع".
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