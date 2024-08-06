شكرا لقرائتكم خبر عن سوتشي لـ"الخليج 365": وكيل اللاعب سبب تعطيل انتقال يحيى عطية الله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، عن كواليس جديدة بشأن أنباء انتقال يحيى عطية الله لاعب الفريق إلى صفوف النادي الأهلي.

وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء عن اقتراب يحيى عطية الله من الانضمام إلى الأهلي، ثم تعطلت الصفقة بشكل مفاجئ.

وقال أورلوف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأنباء المنتشرة عن إقحام الأهلي لوكلاء لاعبين في الصفقة غير صحيح، الأمر كله يتعلق بوكيل يحيى عطية الله نفسه فقد عطل أكثر من اتفاق بشأن الصفقة".

وتابع: "لا يوجد أي شيء إيجابي لأقوله عن موقف يحيى عطية الله ووكيله، وأعتقد أن تعطيل انضمام اللاعب إلى الأهلي يعود إلى الوكيل لأن النادي كان مرحبا بالأمر".

وفى وقت سابق ، كشف محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، موقف اللاعب المغربى من الانضمام إلى الأهلى والزمالك، وكيف تسير المفاوضات فى الوقت الحالى.

وقال محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مفاوضات الأهلى مع يحيى عطية الله توقفت حاليا لأنه لديه خيار آخر لتدعيم الجبهة اليسرى، ولا يوجد أى اتصالات فى الوقت الحالى".

وأضاف وكيل يحيى عطية الله: "الزمالك حاليا هو من يفاوض اللاعب، والمفاوضات مستمرة للفوز بخدمات اللاعب، وطلب استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى".

وتابع: "المفاوضات وارد انتهاؤها غدا أو بعد أسبوع وليس لها وقت معين، والأرقام المطلوبة غير مبالغ فيها كما يُذكر فى المواقع".