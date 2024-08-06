«هو مين أجمد مني؟».. تصريح مثير للجدل من ميدو: أنا أعلى من محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، تصريحات قوية، حيث أكد أنه "أفضل مهاجم في الكرة المصرية منذ 30 عام".

وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال ميدو "هو مين زي ميدو في مركز المهاجم أخر 30 سنة، أنا أجمد مهاجم خرج من قطاع ناشئين نادي الزمالك أخر 30 سنة".

وأضاف نجم أياكس وتوتنهام السابق: "مين لعب في نادي الزمالك وهو 16 سنة؟، مين كان مهاجم مصر وهو 16 سنة؟، مين احترف في أياكس وهو 16 سنة؟ أعتقد ما فيش حد عمل كده غيري".

واختتم ميدو تصريحاته: "كإمكانيات وكورة أنا أعلى من محمد صلاح لكن هو تفوق في الاستمرارية والعقلية ودي حقيقة لابد من الاعتراف بها".

يشار إلى أن ميدو كان قد أعلن مؤخرا عودته مرة أخرى للملاعب في الموسم المقبل، خاصة وأنه لم يخوض مباراة اعتزال حتى الأن، مؤكدا أنه قادر على أن يصبح هداف الدوري.