ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

اقترب ثنائي جديد بالنادي الاهلي من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطة النادي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الأخرى في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ثلاثة لاعبين قد رحلوا عن صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري وهم أنتوني موديست وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، كما رحل محمد الضاوي كريستو للنجم الساحلي على سبيل الإعارة.

كما رحل الدولي المالي أليو ديانج إلى صفوف فريق الخلود السعودي على سبيل الإعارة أيضًا على أن يعود للمارد الأحمر في الموسم المقبل.

وطلب كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الاهلي رحيل ثنائي جديد عن صفوف الفريق وهما محمود كهربا، وذلك لخروجه من حساباته الفنية في ظل الاعتماد على الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، كما طلب رحيل كريم نيدفيد بسبب كثرة إصاباته ووجود أكثر من لاعب بديل له.

وكان النادي الاهلي قد ضم يوسف أيمن من الدحيل القطري لتدعيم مركز قلب الدفاع في الفريق الأحمر الموسم الجديد.

كما اقترب مسئولو النادي الاهلي من ضم جمال الشماخ ظهير أيسر حسنية أغادير المغربي لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الأحمر؛ وذلك لتعويض غياب علي معلول.