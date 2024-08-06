بيرسي تاو يضع شرطا قبل الرحيل عن الاهلي

وضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي شرطًا قبل رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد أوصى برحيل كولر عن صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك لرغبته في ضم لاعب أجنبي بدلًا منه، خاصة في ظل كثرة إصاباته الفترة الأخيرة.

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ورفض بيرسي تاو رحيله عن صفوف النادي الاهلي، حيث تمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عقده، أو الحصول على قيمة عقده المتبقية مع الفريق والتي تبلغ مليون و250 الف دولار ما يعادل 60 مليون جنيه مصري يحصل عليها في الموسم.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع النادي الاهلي بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد آخر بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك بيرسي تاو عدة عروض خارجية للرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، أبرزها الدوري الإماراتي.