راتب ضخم لـ محمد عبد المنعم مع نيس الفرنسي

أتم مسئولو نادي نيس الفرنسي اتفاقهم مع محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على انتقاله إليهم بداية من الموسم الجديد.

واتفق مسئولو النادي الفرنسي على ضم محمد عبد المنعم، لاعب النادي الاهلي مقابل 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 15% من نسبة إعادة بيعه مستقبلا.

ومن المقرر أن يحصل محمد عبد المنعم على راتب 5 مليون و200 الف دولار كراتب في المواسم الأربعة المقبلة مع نادي نيس الفرنسي.

وكان محمد عبد المنعم قد غاب عن آخر مبارتين للاهلي أمام لمقاولون العرب والبنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز بقرار من السويسري مارسيل كولر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد طلائع الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حيث يتبقى له نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.