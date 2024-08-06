مدحت شلبي يكشف سبب توقف برنامجه "مساء الأنوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي، أسباب توقف برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي 1".

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "هذه كانت الحلقة الأخيرة من برنامج مساء الأنوار، وسيتم توقف البرنامج لمدة شهر".

وأضاف: "سيتم توقف البرنامج لمدة شهر، على أن يعود مرة أخرى في بداية شهر سبتمبر المقبل.. والإثنين، كانت آخر حلقة لبرنامج يا مساء الأنوار، لهذا الموسم".

وأكمل: "سوف نعود من جديد بكل قوة بعد الانتهاء من الإجازة، وهذه فترة راحة نحصل عليها كل موسم".

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