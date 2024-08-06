ننتظر ميدالية.. محمد جبر إلى نصف نهائي المصارعة الروماني بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح محمد جبر لاعب منتخب المصارعة الرومانية، في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أولمبياد باريس 2024.

وفاز محمد جبر، خلال المباراة على المصنف الثاني عالميًا البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو، الذي يلعب في الأولمبياد تحت راية العلم المحايد، بسبب حرمان بلاده من المشاركة بنتيجة 4- 1.

وينافس محمد جبر على تحقيق ميدالية لمصر في الأولمبياد، في انتظار تحديد موعد مباراة النصف نهائي.

جدير بالذكر، أن البعثة المصرية حققت ميدالية واحدة حتى الآن عن طريق محمد السيد ضمن منافسات السلاح الذي حقق البرونزية.

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