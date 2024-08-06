شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة محمد جبر بطل المصارعة فى نصف نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض محمد على جبر لاعب منتخب المصارعة مواجهة قوية أمام بطل إيران في منافسات دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس في وزن 97 كجم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء اليوم، أمام اللاعب الإيرانى محمد هادى سرافى ، الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020.

فى المقابل ودع الثنائى ندى مدنى ، و محمود خالد لاعبا منتخب المصارعة منافسات الأولمبياد بعد خسارة منافسيهم فى دور الثمانية وفقدان فرصة خوض مباراة ترضية ، للتأهل من خلالها إلى مباراة الميدالية البرونزية.

وخسرت البطلة ندي مدني لاعبة المصارعة أمام بطلة الصين 7/2 كما خسر محمود خالد لاعب منتخب المصارعة بمنافسات وزن 77 كجم، بنتيجة 9-0 أمام بطل أوزباكستان في دور الـ 16 أيضا.