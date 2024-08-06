شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد مصر لمواجهة المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بالأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة المنتخب الأولمبي المرتقبة أمام المغرب، والتي تجمع المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يبحث الفراعنة عن إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركتهم بالحدث العالمي.

س: ما هو موعد مباراة مصر والمغرب؟ ج:يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة يوم الخميس المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. س: ما هي الغيابات التي تهدد المنتخب أمام المغرب؟ ج:تأكد غياب عمر فايد مدافع المنتخب الأولمبي عن المباراة المقبلة أمام المغرب بعد تعرضه للطرد في اللقاء الماضي أمام فرنسا، كما يغيب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة. س: ما هو تاريخ مواجهات المنتخبات العربية في الأولمبياد؟ ج:تعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا.وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح "العنابي" الذي أطاح بمصر بهدف دون رد، وحصد على أثرها بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث حل في وصافة الترتيب بثلاث نقاط من فوز وتعادل، في حين جاء "الفراعنة" في المركز الثالث بنقطتين، من فوز وخسارتين. س: ما هو أبرز إنجاز للمنتخب الوطني في الأولمبياد؟ ج:خلال تاريخ المنتخب الأولمبي مع دورة الألعاب الأولمبية، تواجد الفراعنة في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية في مناسبتين فقط وهما "أمستردام 1928 وطوكيو 1964"، في نصف نهائي 1928 واجه منتخب مصر نظيره الأرجنتين وخسر الفراعنة بسداسية نظيفة قبل أن يلعب مع إيطاليا في مباراة البرونزية ويخسر مجدد لنتيجة 11-3، وفي "طوكيو 1964"واجه منتخب مصر نظيره المجر ليخسر الفراعنة بسداسية نظيفة قبل أن يخسر في مباراة البرونزية أمام، ألمانيا الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف. س: ما هو مشوار المنتخب في أولمبياد باريس؟ ج:بدأ المنتخب الأولمبي مشواره في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، بالتعادل السلبي دون أهداف، ثم فاز على أوزباكستان بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على إسبانيا فى آخر مباريات المجموعات بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، واجتاز المنتخب الوطني الدور ربع النهائي بعد الفوز على باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب، وأخيراً تعرض المنتخب الأولمبي للهزيمة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي.