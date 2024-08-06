شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الطبيب النفسى لفريق الأهلي بعد رحلة الـ17 شهراً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رحل الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي منذ أيام لتنتهي علاقته بالقلعة الحمراء بعد فترة قاربت على الـ 17 شهراً.

وكان الأهلي قد ضم أبو الوفا للجهاز الفني في مارس 2023 بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، قبل أن يُنهي الأهلي عقد أبو الوفا بالتراضي .

وقال مصدر في الأهلي ، لـ"الخليج 365" أن طبيب الفريق النفسي أنهى عمله مع الفريق وجمع متعلقاته منذ أيام لتنتهي رحلته مع النارد الأحمر قبل أيام من نهاية الموسم المحلي رسمياً.

وشدد المصدر على أن رغبة أنهاء التعاقد بين الأهلي والطبيب النفسي تلاقت بين الطرفين .

من ناحية أخرى ، يستعد الأهلى لمواجهة سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويحتاج المارد الاحمر للتعادل مع الفريق السكندري بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري للمرة الثانية على التوالى والرابعة والأربعين فى تاريخه.

فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.