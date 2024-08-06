شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة منافسات كيشو ومحمد مصطفى لاعبا المصارعة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة منافسات دور الـ 16 لأوزان 67كجم، و 87 كجم لمنتخبات المصارعة والتى ينافس فيها الثنائي محمد إبراهيم كيشو ، و محمد مصطفى فى أولمبياد باريس عن مواجهة اللاعبين مع منافسين من أذربيجان و كازاخستان.

ومن المقرر أن يلعب كيشو مع اللاعب الأذربيجانى جفاروف المصنف الأول على العالم، بينما يلعب محمد مصطفى مع الكازاخستانى تورسانوف المصنف الخامس

ويخوض الثنائى كيشو و محمد مصطفى المنافسات غدا فى الثانية عشرة و النصف ظهرا ، ويلعب كيشو في وزن 67 كجم، ومحمد مصطفى وزن 87 كجم.

يذكر أن محمد على جبر لاعب منتخب المصارعة يخوض مواجهة قوية أمام بطل إيران في منافسات دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس في وزن 97 كجم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء اليوم، أمام اللاعب الإيرانى محمد هادى سرافى ، الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020.

