شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب اتحاد الكرة بمستند جديد لمقاضاة أحمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من نظرائهم باتحاد الكرة ، مستند يفيد موقف النادى من الحكم الذى سبق وحصل عليه النادى بتغريم أحمد الشناوى حارس بيراميدز بمبلغ 8 مليون جنيه ، مقدم تعاقده مع الفريق الأبيض.

وقال حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أنه تم التواصل مع مسئولو اتحاد الكرة، لمطالبتهم بتنفيذ الحكم الذى صدر من جانب لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية والذى يقر برد مبلغ 8 مليون جنيه إلى نادى الزمالك من جانب أحمد الشناوى حارس بيراميدز، إلا إن مسئولو اتحاد الكرة أخطرو الزمالك أن مركز التسوية والتحكيم سبق ورفض القرار كما أن الحكم مر عليه وقت وبالتالي سقط .

وأضاف المندوه أنه طلب من اتحاد الكرة مستند رسمي يفيد بموقف الزمالك من استرداد مقدم التعاقد، حتى يتم رفع دعوة قضائية لاسترداد مقدم التعاقد.

وكان اتحاد الكرة أصدر حكماً فى عام 2018 لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية