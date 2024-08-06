شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 6- 8 – 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة أبرزها، منتخب مصر الأولمبى يتوجه إلى نانت لمواجهة المغرب على برونزية أولمبياد باريس، و ميكالى يبدأ دراسة منتخب المغرب ويراجع مباراتيه أمام أمريكا وإسبانيا.

منتخب مصر الأولمبى يتوجه إلى نانت لمواجهة المغرب على برونزية أولمبياد باريس

يتوجه، اليوم الثلاثاء، منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، إلى مدينة نانت استعدادا لمواجهة المغرب يوم الخميس المقبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

ميكالى يبدأ دراسة منتخب المغرب ويراجع مباراتيه أمام أمريكا وإسبانيا

يبدأ البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اليوم، دراسة منتخب المغرب الأولمبى قبل مواجهة الفريقين مساء الخميس المقبل فى مباراة تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

جوميز يوافق على عودة حسام أشرف للزمالك فى الصيف

وافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، على عودة حسام أشرف لاعب الفريق، و المعار إلى بلدية المحلة فى الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم الأبيض.

الأهلي يفاضل بين "الدباغ" و"فرج" لتدعيم الهجوم فى الصيف

يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي وعمر فرج لاعب آيك سالونيك السويدي للتعاقد مع أحدهما لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة مارسيل كولر في تدعيم مركز رأس الحربة برأس حربة مميز وصاحب إمكانيات فنية عالية.

الزمالك يناقش زيزو فى تجديد العقد بعد العودة من باريس

قرر مسئولو نادى الزمالك بدء المفاوضات مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول، لتجديد عقده مع الزمالك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية باريس

جلسة مع ميكالي بعد الأولمبياد لمناقشة استمراره مع المنتخب

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عقب انتهاء أولمبياد باريس والعودة للقاهرة؛ من أجل مناقشة استمراره فى مصر خلال الفترة المقبلة.

غربلة أجانب المصري قبل انطلاق الميركاتو الصيفي

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر على إعادة تقييم أجانب الفريق البورسعيدي قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، لتحديد المستمرين مع الفريق قبل الإعلان عن قائمة الراحلين، تمهيداً لضم صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.