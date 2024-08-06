شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب مصر للناشئين استعدادا لمواجهة الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، على الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية في الفترة 11 وحتى 20 من شهر أغسطس الجارى.

ويتخلل معسكر منتخب مصر للناشئين وديتين مع منتخب الأردن يومي 17 و20 من شهر أغسطس الحالي.

وعقد الكاس جلسة مع معاونيه محمد إبراهيم المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى، من أجل الاستقرار على القائمة التي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات والتي تضم 30 لاعبا.

من ناحية أخرى، تقرر صرف الأندية صاحبة المباراة في بطولة كأس مصر، لبدلات الحكام ومراقب المباراة بداية من مباريات دور الـ16 لكأس مصر باستثناء مباراة النهائي.

وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر، وجاءت كالتالي:

8 / 8 / 2024 بيراميدز – أبو قير للأسمدة

الجمعة 9 / 8 / 2024

الترسانة – الجونة

البنك الأهلي – المصري

الثلاثاء 20 / 8 / 2024

الإسماعيلي – سموحه

الأهلى و فاركو

مودرن سبورت – إنبي

الأربعاء 21 / 8 / 2024

سيراميكا – زد

الزمالك – طلائع الجيش